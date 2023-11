El dólar ilegal cotizó estable a $960 en las casas de cambio rosarinas, durante la última rueda de negociaciones previa al balotaje. Las operaciones fueron mínimas, en un mercado que aguarda expectante el desenlace del próximo domingo.

El clima de operaciones de este viernes contrasta con el nerviosismo de la última jornada previa a la elección presidencial cuando la cotización del blue se disparó a valores entre los $ 1.100 y $ 1.200 y había marcadas diferencias entre cotizaciones informadas.

Los operativos del Gobierno de la mano de las investigaciones de la AFIP y la Aduana, junto a los recurrentes allanamientos a cuevas y operativos en la city, mantuvo a raya a un blue que entre el 22 de octubre y hoy, retrocedió $150 nominales desde los picos de $1100 al actual $950.

En tanto, el MEP opera en $ 863,40, mientras que el Contado con Liquidación lo hace a $ 868,79.

El BCRA anotó la cuarta semana consecutiva con compras en el mercado, absorbiendo hoy US$ 1 millón. De esta manera en noviembre acumula compras por unos US$ 420 millones y desde el 14 de agosto pasado totaliza compras por US$ 1.850 millones.

Esto fue posible principalmente al Programa de Incentivo Exportados (PIE) que se puso en marcha luego de las elecciones generales y permitía a los empresarios que venden al exterior acceder a un tipo de cambio diferencial. El PIE finaliza hoy y vuelven las preocupaciones para que el Central consiga divisas frescas en una época del año donde las cosechas no ayudan mucho.