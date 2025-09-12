El Grupo Simpa bajó la persiana de su planta de ensamblaje en la ciudad bonaerense de Campana y dejó a 50 personas sin trabajo. La noticia estalló tras una denuncia de la UOM, que criticó la falta de aviso y la manera en que se ejecutaron los despidos: "bochornosa", dijeron desde el gremio.

La empresa, que representa marcas como KTM, Royal Enfield, Harley-Davidson, Vespa y más, decidió concentrar toda su producción nacional en Pilar. Según explicaron, fue por un cambio en la estrategia de uno de sus socios globales, que afectó el ritmo de trabajo y dejó sin actividad la planta de Campana.

Los trabajadores se enteraron del cierre sin explicaciones previas y comenzaron a movilizarse para exigir la reincorporación. Hubo protestas, banderas y mucha bronca frente a la fábrica.

Además del impacto directo en los empleados, el cierre también afecta a proveedores, talleres y otras pymes del sector.

Todo esto sucede en un contexto preocupante para el empleo industrial: solo en junio, se perdieron 12.000 puestos privados registrados en Argentina, y gran parte fue en el rubro manufacturero.

Desde la UOM exigen que se reabra el diálogo con la empresa y que intervenga el Estado. “No se puede dejar a 50 familias sin sustento de un día para el otro”, remarcaron.