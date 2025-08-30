Cayó la venta de autos 0 km en agosto por el movimiento del dólar

Los patentamientos de vehículos en el país cayeron un 13% en agosto con respecto al mes anterior, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Sin embargo, los números siguen siendo positivos este año, ya que en comparación con el mismo mes de 2024 las ventas subieron un 31,7%.

“La baja con respecto a julio puede entenderse por el movimiento del dólar de las últimas semanas, que siempre genera cierta sensibilidad, y también por demoras del sistema que han generado un efecto embudo hasta el último día, de modo que algunos patentamientos pasaron para septiembre. De todas formas, seguimos con un clima positivo en nuestra actividad”, explicó Sebastián Beato, presidente de ACARA.

Durante el mes de agosto se patentaron 54.664 vehículos, 13% menos que en julio pero 31,7% más que en agosto de 2024. Así, los primeros ocho meses del año acumulan 444.041 vehículos 0 km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 65,6% respecto de 2024.

En el segmento de vehículos pesados se comercializaron 2.085 unidades, lo que implicó un incremento del 2,5% en comparación con julio. En términos interanuales, el alza fue del 34,3%.

Toyota se posicionó una vez más como la marca más vendida del mes, con el Yaris liderando el ranking general de modelos patentados. En el rubro de pesados, Mercedes-Benz encabezó las matriculaciones, mientras que los Mercedes-Benz Atego 1932 e Iveco Stralis fueron los camiones con mayor número de ventas.

Top 5 de ventas en agosto

Por marca

Toyota: 9.709 Volkswagen: 8.616 Fiat: 5.971 Renault: 4.886 Ford: 4.600

Por modelos