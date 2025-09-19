En medio de la corrida cambiaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa del Gobierno nacional y aseguró que van a "vender hasta el último dólar en el techo de la banda".

El funcionario remarcó que "hay suficientes dólares para todos" y sostuvo que no va a haber cambios en la política monetaria porque el "programa es sólido".

"Confiamos plenamente en el programa. No nos vamos a mover, no va a haber cambios. Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. Los dólares del BCRA, como los que hemos comprado, sirven para defender el techo. Es un programa sólido. Hay suficientes dólares para todos y es el esquema en el que se acordó en su momento", indicó.

Este jueves, el mayorista, que es referencia del mercado, finalizó en $1.474,5, en el tope de la banda superior y el Banco Central tuvo que salir a vender u$s379 millones para contener la escalada de la divisa.

Respecto a la corrida cambiaria de los últimos días, Caputo afirmó que la causa no es económica: "Hay un ataque político fenomenal que está combinado con una situación macroeconómica muy sólida que no estuvo nunca".

"Los mercados ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia, sin tanto análisis de lo fundamental sino buscando cubrirse", señaló el titular de Hacienda. "A la gente le da temor que 'esa gente' pueda volver. Tienen una herramienta muy pragmática y eficaz que es el voto. El que tenga algún miedo, lo puede expresar en octubre".