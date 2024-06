PREOCUPACIÓN LATENTE

Crisis en el turismo: argentinos que no pueden viajar y extranjeros que no quieren venir Operadores de turismo advierten por una notoria caída en la contratación de servicios turísticos, y si bien son optimistas de repuntar en julio, que el país hoy sea caro en dólares y que los salarios locales no alcancen forman atentan severamente contra cualquier proyección positiva.