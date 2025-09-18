La economía argentina atraviesa un nuevo día de tensión financiera. Los bonos soberanos en dólares se derrumbaron en Wall Street y en la plaza local, arrastrando al riesgo país a los 1.400 puntos básicos, su nivel más alto en meses. Al mismo tiempo, el dólar cripto superó los \$1.514 y el blue en Rosario escaló a \$1.540, en un escenario de creciente desconfianza sobre la capacidad del Gobierno para sostener el esquema cambiario.

La presión se reflejó con fuerza en la deuda: los títulos argentinos llegaron a caer hasta 7,8% en Nueva York y 13,6% en el mercado local, mientras los grandes fondos internacionales reducen posiciones y se repliegan de la exposición al riesgo argentino. El desplome deja en evidencia la falta de compradores y el deterioro de las expectativas a semanas de las elecciones legislativas.

En paralelo, el BCRA se vio obligado a intervenir nuevamente, desprendiéndose de reservas para contener al tipo de cambio en el techo de la banda. En Reconquista 266 aseguran contar con un margen de unos US\$ 22.000 millones, pero cada venta erosiona la credibilidad de un esquema que los analistas consideran agotado. La City ya descuenta que, tras las elecciones, el Gobierno deberá optar entre endurecer el cepo o avanzar hacia un desdoblamiento cambiario.

La política agrega más ruido a la coyuntura. Con un Ejecutivo debilitado tras derrotas recientes en el Congreso y la cuenta regresiva hacia los comicios de octubre, los operadores evalúan escenarios de transición más desordenados que estables. La fragilidad institucional se suma a las dudas económicas y refuerza el clima de cautela de bancos e inversores.

Mientras tanto, la Bolsa porteña operó con bajo volumen y leves movimientos, en línea con la prudencia de los mercados. En Wall Street, los ADRs argentinos mostraron caídas generalizadas, aunque algunas compañías lograron resistir con subas puntuales. El panorama es claro: bonos en caída libre, reservas en descenso y un dólar desbordado marcan un terreno minado en la recta final hacia las elecciones.