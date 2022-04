El Gobierno Nacional oficializó el Refuerzo de Ingresos a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. El bono de 18 mil pesos se pagará en dos cuotas en mayo y junio y desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informaron que este jueves comenzó la segunda etapa de inscripción, que finalizará el 7 de mayo.

Los pasos son muy simples: hay que ingresar al portal Mi Anses con el CUIL personal y clave de la seguridad social. Luego elegir la opción Refuerzo de Ingreso y completar la solicitud con la firma de la declaración jurada. Acto seguido, es obligatorio validar o cargar la cuenta bancaria (CBU), donde se depositará el dinero.

Desde Anses reiteraron que el trámite es personal, por lo tanto es requisito excluyente contar con una CBU. En caso de no contar, se puede tramitar de manera gratuita. También aclararon que quienes no cumplieron con la primera etapa de inscripción, que implica la actualización de datos de contacto, pueden hacerlo ya que continuará abierta la opción.

Por su parte desde ANSES Rosario Oeste, su director Mariano Mirada dijo a Rosarioplus.com que de acuerdo lo que se informó desde un principio, la inscripción comenzó el 21 de abril, con dos etapas, una que se extendía hasta el 27 de abril para hacer acreditación y verificación de datos personales ya que es muy importante saber que, “le vamos a pagar a la persona que le corresponde “.

Precisó luego que la verificación de esta segunda etapa, que comenzó este jueves 28, donde se acepta una declaración jurada y se elige el CBU, se corrió hasta el 7 de mayo por lo cual “se trasmite tranquilidad para que todos puedan inscribirse y llenar los formularios”.

“Entendemos que nuestra página por momentos estuvo colapsada. Normalmente recibimos un caudal de 2 millones de visitas diarias y ahora esa cifra se duplicó, hasta en algunos momento se triplicó”, explicó Mirada.

“Las personas que no tienen acceso a internet, no cuentan con un teléfono celular o no tienen su clave de seguridad social, tienen todas nuestras oficinas están abiertas para resolverles y facilitarles los trámites. Les explicamos cualquier duda”, remarcó. “En este tipo de políticas tan masivas hay un sector que puede hacerlo de manera virtual y acceder al sistema que se les propone, pero siempre tenemos consultas y no solo de este beneficio en particular, también de otros trámites y prestaciones”, sostuvo el funcionario.

Según el funcionario, todavía es muy pronto para tener datos frescos y segmentados de cuántas personas solicitaron el bono, ya que la inscripción y recopilación de datos está en pleno proceso. Sí afirmó que en el plano nacional serán un total de 6 millones de jubilados, uno de los sectores que participa del beneficio junto con el empleo doméstico, los monotributistas sociales, A y B y trabajadores en situación de vulnerabilidad que no están registrados en la seguridad social.

“Lo que salga de la inscripción todavía no lo podemos determinar porque debemos tener en cuenta que en el proceso se hace un análisis socioeconómico, donde se cruzan datos de consumo y bienes para tener la certeza de que estamos llegando a quienes realmente lo necesitan”, ratificó.

En tanto comunicó que desde el 5 de mayo van a estar informado a quienes le corresponde el beneficio de los 18mil pesos, fuera del universo de jubilados y pensionados. “Desde allí tendremos en claro el alcance de esta política de ingresos”, agregó. “Las personas que perciban la asignación dineraria establecida por el presente decreto no podrán acceder al mercado de cambios a los fines de la obtención de divisas por el plazo de seis meses desde que se haya hecho efectiva la percepción de la asignación”, aclaró a la vez.

En cuanto a esta nueva etapa distributiva reconoció que el IFE, una de las políticas de salvataje durante la pandemia, sirvió como herramienta para tener un panorama de análisis claro de este universo e incorporar a muchas personas que estaban por fuera del sistema bancario financiero. “Es por eso que cuando sale este refuerzo gran parte está bancarizados y pueden acceder sin problemas. Esa política nos sirvió también para detentar problemáticas por rango de edades, dentro de eso vamos tomando medidas en el marco de la seguridad social”, adujo.

Por ultimo señaló que desde las delegaciones locales, cada viernes recorren diferentes barrios de la ciudad de Rosario, como también de localidades vecinas. Esto espacios son compartidos con la Dirección de Migraciones y PAMI. Y advirtió que ANSES no llama por teléfono ni pide claves bancarias o de correos. En ese sentido dijo que los ciudadanos deben estar atentos a cualquier tipo de estafa.

Requisitos a cumplir

El Gobierno Nacional indicó que la medida está destinada a personas en "situación de vulnerabilidad económica y patrimonial", por esta razón los solicitantes deberán:

*Ser argentino o argentina nativo o nativa, por opción o naturalizado o naturalizada y residente en el país o extranjero o extranjera con una residencia legal en la la República Argentina no inferior a dos años anteriores a la solicitud de la asignación monetaria.

*Tener 18 años o más y no haber cumplido los 65 años de edad

*No percibir ingresos superiores al valor equivalente de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

*No estar bajo relación de dependencia en el sector público o en el sector privado.

*No estar inscripto en la categoría “C” o superiores, ni en el régimen de autónomos.

*No encontrarse como titular de jubilaciones o pensiones.

*No tener seguro de medicina prepaga.

El 19 de mayo inicia el cronograma de pago y quedaría establecido de esta manera:

*DNI terminados en 0: jueves 19 de mayo

*DNI terminados en 1: viernes 20

*DNI terminados en 2: lunes 23

*DNI terminados en 3: martes 24

*DNI terminados en 4: jueves 26

*DNI terminados en 5: viernes 27

*DNI terminados en 6: lunes 30

*DNI terminados en 7: martes 31

*DNI terminados en 8: miércoles 1 de junio

*DNI terminados en 9: jueves 2 de junio