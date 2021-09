Este viernes primero de octubre comienza la cuarta etapa del programa provincial Billetera Santa Fe, uno de los grandes aciertos de la gestión del gobernador Omar Perotti. Juan Marcos Aviano, titular de la Secretaría de Comercio Interior provincial, confirmó en diálogo con Sí 98.9 que hasta el 31 de diciembre se mantendrán "los mismos términos y condiciones del programa tanto para comercios y usuarios".

En ese sentido, anticipó la iniciativa funcionará no sólo el próximo año sino también 2023. "La idea es sostener el programa para toda la gestión", señaló. "Uno aspira a que quede como una herramienta del estado provincial en acuerdo con el banco, con Plus Pagos, como no solo un elemento de fomento para el consumo sino también como una herramienta que hace a esta nueva forma de vender y comprar, de manera tan ágil y sencilla", argumentó.

Además, contó que a pedido del gobernador se están llevando adelante "rondas de diálogo y consultas con distintas entidades empresarias, cámaras comerciales, asociaciones de usuarios y consumidores" para realizar un balance de las primeras cuatro etapas de Billetera Santa Fe y comenzar a delinear los aspectos de la próxima, que comenzaría el próximo primero de enero.

"No descarto cambios en algunos rubros, que se sumen nuevos", indicó.

Según detalló el funcionario provincial, más de un millón cincuenta mil santafesinos utilizan el programa y más de 24 mil comercios se encuentran adheridos. "Estamos logrando un mercado como ninguna otra provincia para lo que se viene, la posibilidad de que todos podamos pagar con QR", consideró.

Y agregó: "Independientemente del reintegro, que es lo más atractivo, es un método sencillo y la gente confía".

En otro tramo de la entrevista, Aviano adelantó que "nos falta sumar la posibilidad de sumar una tarjeta de crédito, algo que se está evaluando".

Por último, resaltó que "nos parece importante que se democratice al máximo en el rubro alimentos, así sean de cadenas locales". "También queremos que el verdulero, el carnicero, el almacenero de barrio la tenga. Esta semana estuvimos reunidos con los kiosqueros", pidió.

Respecto a las farmacias, otro de los rubros esenciales, detalló que "nos estamos encontrando muchas farmacias que no cobran con Billetera Santa Fe cuando el usuario tiene que pagar una parte con obra social y eso no corresponde". "El reintegro aplica sobre el monto neto a pagar, no sobre el bruto", aclaró.

