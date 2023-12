Una lectura sobre las implicancias del anuncio que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, deduce que con la excusa de corregir el déficit fiscal el gobierno de Javier Milei no hace más que activar otro proceso de ajuste sobre la población y transferencia de mayores ganancias a las grandes empresas del sector exportador.

Así lo planteó este miércoles en Sí 98.9 el economista Sergio Arelovich, director del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE).

“Fueron 11 anuncios, y en el último el gobierno busca crear un proceso regresivo, en perjuicio de trabajadores públicos y privados, jubilados, veteranos de Malvinas. El objetivo es eliminar el déficit fiscal e incrementar la ganancia de las grandes exportadoras para que acompañen este proceso. No sabemos si el ministro conoce o no, si evaluó o no los efectos secundarios que esto traerá aparejado”, indicó Arelovich en diálogo con Ariel Bulsicco.

El especialista observó que hasta ahora en el Boletín Oficial no se ha publicado varias de las consignas pronunciadas por Caputo. Ni la decisión de no renovar contratos a empleados estatales con menos de un año, ni la suspensión de la pauta publicitaria a medios de comunicación, ni el recorte a las transferencias a provincias ni el parate de la obra pública o la disminución de subsidios a la energía y el transporte.

Pero sí, en cambio, lo que se efectivizó realmente, la prioridad del gobierno, es elevar el tipo de cambio oficial a 800 pesos por dólar. “Acá la libertad no avanza sino que retrocede, porque eso supuestamente lo iba a determinar el mercado”, chanceó Arelovich.

Por lo tanto, la certeza inmediata para el especialista será que caerá abruptamente el poder de compra de salarios, jubilaciones y pensiones en los próximos meses como consecuencia de la escalada de precios que habrá.

“Ya hubo un ajuste con el gobierno que se fue, y esto profundiza ese ajuste. Todo con la excusa de bajar el déficit fiscal, que tampoco es inmanejable”, opinó.

