Las nuevas restricciones que comenzó a aplicar el gobierno provincial este lunes obliga a los locales gastronómicos a cerrar sus puertas a las 19 horas y sólo utilizar la modalidad delivery después de dicho horario. Desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario anticiparon que las medidas dejará a varios negocios sin trabajar.

"Es un panorama muy grave, no discutimos las restricciones en cuento al enfoque epidemiológico, pero somos conscientes que no somos el eje del problema", señaló Alejandro Pastore, presidente de Paseo Pellegrini, en diálogo con Rosarioplus.com. "Es una medida que no tiene mucha lógica, porque ya los negocios estaban con un público muy reducido y el cumplimiento de los protocolos era total", agregó.

En cuanto a las consecuencias de las nuevas restricciones en el rubro, el secretario de Aehgar dijo: "A muchos negocios le van a impedir trabajar. Para las cervecerías, que abren en el turno de la tarde, no tiene sentido abrir para cerrar a la hora, y sin clientes. Lo mismo pasa con restaurantes y parrillas, porque en esos formatos la presencialidad es clave".

"Hay un gran sector de la gastronomía que se va aquedar si la posibilidad de trabajar", sentenció Pastore y remarcó: "El esquema de delivery no llega al 10 por ciento de la totalidad de la facturación".

Por último, el presidente de Paseo Pellegrini indicó que "se hace imprescindible" el lanzamiento de políticas públicas para ayudar económicamente a los comercios del sector. "Hace falta asistencia para resolver el tema alquileres, impuestos, servicios, salarios", afirmó el empresario y concluyó: "Las restricción no hacían falta, porque no impactábamos en nada en los números de las pandemia, pero más allá de nuestra evaluación lo que se hace indispensable es la asistencia".