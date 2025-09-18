Aunque el Gobierno nacional asegure que “lo peor ya pasó”, el precio de los alquileres en Rosario sigue subiendo por arriba de la inflación. La mediana de los precios de monoambientes es de $300.000, la de los departamentos de dos ambientes es de $390.000 y la de tres ambientes $550.000. Según el último informe del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), los aumentos interanuales fueron de 66,7%, 69,6% y 86,4%, respectivamente.

Los jubilados que tienen un ingreso de $ 390.277 deben gastar el 76,9% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios.

Por su parte los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Vital y Móvil ($322.200)

destinan el 93,1% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente. Mientras que, un maestro de grado sin antigüedad asigna más del 50% de su salario solamente

al pago de la vivienda, teniendo en cuenta el precio de alquiler de un departamento 2

ambientes.

El Índice para Contratos de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina, muestra un incremento interanual de 50,1% al primer día hábil de septiembre.

Los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 16,1% del costo de alquiler.