El presidente del Centro Unión Almaceneros de Rosario, Juan Milito, lamentó que los precios sigan en alza, lo que perjudica al pequeño comerciante porque al consumidor “no le alcanza la plata para llegar a fin de mes”. Además, reveló que su sector vive un mal momento porque las listas de precios “siguen viniendo con aumentos de forma incesante” y con valores que generan sorpresas. Advirtió que Precios Cuidados no está llegando a los almacenes.

“Hace dos meses atrás intentamos acercarnos a Roberto Feletti (secretario de Comercio Interior) para sumarnos a Precios Cuidados en comercios de cercanía. Lo tomó, pero a la hora de definir la verdad es que de los 60 artículos no llegan ni la mitad a Rosario y los valores no son los que nosotros creemos que nos merecemos”, reclamó en diálogo con Ariel Bulsicco en Si98.9. Y consideró, no obstante, que Feletti “hace lo que puede”.

Ante esa falta debieron volver al esquema de Precios Justos, un acuerdo que los pequeños comerciantes mantienen con el Municipio donde se suman pymes alimenticias locales y empresas recuperadas en un esfuerzo de mantener por 45 días la mayor cantidad de mercadería a precios congelados. En este programa se suman más de 150 productos que se venden en más de 130 almacenes de cercanía distribuidos en toda la ciudad de Rosario con productos de todo tipo, desde elementos de limpieza a artículos de primera necesidad.

En cuanto al programa Precios Santafesinos no brindó detalles, pero si dijo que rescatan como una política saludable Billetera Santa Fe y aseguró que “es una de las medidas más importantes” que tomó el gobierno de Omar Perotti en favor del consumo.

El almacenero citó luego que la próxima semana aumentarán las gaseosas en el orden del 12% con listas que ya se fijaron. Asimismo dijo que los faltantes de algunas mercaderías “tienen clara relación con la especulación” de las grandes empresas monopólicas que utilizan eso como estrategia para después aumentar los precios. “Son estas grandes empresas que en vez de invertir sacan la plata del país que es un poco lo que dijo la vicepresidenta Cristina Fernández, un país que anda bien en la macro, pero se la llevan cuatro vivos”, señaló en el final.

La nota completa: