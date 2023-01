Juan Milito del Centro Unión Almaceneros de Rosario se refirió al Programa Precios Justos y fue tajante al afirmar que “no existen los Precios Justos en las provincias”. Fue en diálogo con Leo Ricciardio por Sí 98.9, para salir al cruce de un anuncio del Ministerio de Economía. Este lunes se informó que el Gobierno nacional lleva adelante negociaciones con empresas para dar inicio a una nueva etapa del programa, que se extenderá hasta junio próximo y que incluirá más rubros y una reducción del promedio de aumentos desde el 4% hasta el 3,2%.

“No existen los precios justos, no están. Y si están, habría que avisarle a los formadores de precios que no se enteraron y ya anuncian aumentos para este febrero, con subas que van del 5 al 20 por ciento", expresó el dirigente almacenero. Y añadió: "Desgraciadamente los formadores de precios en Argentina no son gente que se caracteriza por la sensibilidad social”.

"Uno ve que aumentan los sueldos de los empleados de comercio, en un 30% entre febrero y marzo, y estos muchachos -por los empresarios- hacen la cuenta al revés. Ven cuánto deben pagar de sueldos, y trasladan ese aumento a los consumidores", sumó.

También Milito arremetió contra Matías Tombolini, el secretario de Comercio de la Nación designado por el ministro Sergio Massa. “Tengo mis serias dudas de que este muchacho sepa lo que está haciendo". “Troncolini”, se mofó.

“Hay que trabajar los costos de la mercadería. Se tiene que sentar el secretario de Comercio de la Nación a analizar cuanto vale cada cosa, producirla, cómo llega y quién en la cadena se queda con la parte del león”, cerró.

Lo que viene

Por el momento, los rubros que incluiría son consumo masivo, calzado deportivo, celulares y pequeños electrodomésticos, indumentaria, textil, insumos difundidos, a los que seguramente irán incorporándose más sectores durante esta semana.

En consumo masivo, dentro del programa se mantendrán los 2 mil productos a precio fijo, si bien podría haber una rotación en los artículos que conforman la oferta, mientras que el resto seguirá una pauta de 3,2% de aumento promedio, menor al 4% fijado en el entendimiento inicial.De este modo, el objetivo es generar previsibilidad para los próximos cuatro meses dado que más de 450 empresas asumen el compromiso de cumplir con un sendero de precios promedio del 3,2% hasta junio.

