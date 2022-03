Tras la votación favorable la semana pasada en Diputados del Presupuesto 2022, este miércoles el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, asistirá al Senado con el fin de brindar detalles sobre la ley de leyes. Este conclave se concertara a las 14 y será de utilidad para que los senadores puedan evacuar todas sus dudas en cuanto a la media sanción, teniendo en cuenta las modificaciones que surgieron en el proyecto por parte de los diputados.

Se espera una tensa e intensa negociación del proyecto por parte de los departamentales con el Gobierno, situación que se vivió también dos semanas atrás en Diputados, donde el ministro de economía también mantuvo una reunión previa.

En esa instancia Agosto manifestó: “Fue una buena reunión en la que trabajamos sobre dos ejes y un esquema de modificaciones, que había tenido un principio de conversación en diciembre”.

Ante todo, para el ministro "la legislatura tiene la intención de avanzar en el presupuesto, las modificaciones van a tener la consulta al Senado para establecer una actividad coordinada", finalizó el ministro.

"El compromiso que asumimos es poner al día las obras del Plan Incluir, pero le comentamos a los diputados que a veces la modalidad del programa no permite hacer esa cronología de manera tan estricta porque no hay dos situaciones iguales, cada municipio tiene una situación particular, un proyecto diferente, algunos tienen rendiciones pendientes y, por lo tanto, no se puede hacer la segunda transferencia, pero nuestro espíritu es ese, avanzar en las cosas que quedaron pendientes", puntualizó Agosto.

El Presupuesto contempla gastos por $850 mil millones y un ahorro de $100 mil millones, que se destinará a financiar infraestructura, según información del Gobierno. Además, el 2022 plantea un desafío para las finanzas provinciales que será el pago de los vencimientos de deuda: la provincia debe afrontar servicios de deuda por $38 mil millones, y para eso requerirá financiamiento. Por eso, la aprobación del Presupuesto es clave para conseguir esos fondos, ya que allí está consignada la autorización.

Además, en 2016 y 2017 la provincia emitió dos bonos en dólares por 500 millones, y que en marzo opera el vencimiento del 50% del capital de uno de ellos.