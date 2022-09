En el marco del conflicto que afecta a la industria del neumático -con un paro por tiempo indeterminado y la decisión de algunas de las compañías de interrumpir la producción-, desde Rosario aseguran que los comercios cuentan actualmente con stock pero que de sostenerse esta situación "vamos a tener problemas de abastecimiento" de cara al verano.

"Mercaderia por ahora tenemos pero si las fabricas siguen cerradas vamos a tener problemas porque vienen las vacaciones y va a haber poco abastecimiento. Lamentablemente cada vez te dan menos porque no pueden producir. Las entregas se van reduciendo", explicó en Si989 el titular de Verona Neumáticos, Osvaldo Jeandrevin.

Y agregó: "Lo peor es que las empresas amenazan con irse. Es una locura. Las fábricas se van y no vuelven nunca mas. Ya se fueron Michelin y Goodyear. Se van a Brasil que los atienden bien y aca no tienen seguridad. El mercado argentino es muy chiquito, por poco que manden ya lo satisfacen. Si pasa eso vamos a depender de la imoprtancion y no tenemos dolares para importar".

"Hoy no se ve tanto el problema porque la mayoría de los negocios tiene stock. Todos los meses, las companaías tienen que entregar una x cantidad de neumáticos y ahora estan entregando una tercera parte", subrayó Jeandrevin al tiempo que adelantó que "hay mercadería para varios meses".

Por último, señaló que "el precio de los neumaticos va acompañando la inflacion" y aseguró: "No hemos tenido subas muy bruscas".

