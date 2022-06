Las disputas por la modificación de Ley de Alquileres continúan. Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dos dictámenes para reformar la ley. Uno de mayoría, impulsado por el Frente de Todos, que propone mantener la actual norma y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas, y otro propiciado por los bloques opositores, que plantean reducir los plazos de los contratos a dos años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes.

Ariel D'Orazio, defensor de inquilinos y miembro de la Concejalía Popular, mostró preocupación por la postura de algunos diputados en favor de las corporaciones inmobiliarias. “Es más que previsible lo que plantean. Lo que hicieron fue sacarse la careta y exponer su verdadero interés”, apuntó el referente en contacto con Ariel Bulsicco en Sí 98.9.

Los dictámenes que se emitieron luego de una reunión de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, que conducen Cecilia Moreau y Carlos Heller en despacho del oficialismo sumó 40 firmas de legisladores, mientras que el de la minoría -impulsado por Juntos por el Cambio, Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas- recibió el respaldo de 39 diputados.

D'orazio explicó la propuesta del oficialismo contempla sostener la ley sancionada con algunos beneficios, que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Indec y la variación salarial publicada por el Ripte del Ministerio de Trabajo.

Además, suma a los monotributistas propietarios para que no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos, más la posibilidad que las organizaciones de defensa al consumidor puedan ser quienes se encarguen del funcionamiento de la lay ya que según dijo el defensor de los inquilinos “el ministerio de Vivienda y Habitad de la Nación nunca se hizo cargo y no cumplió su rol”.

Por su parte, el proyecto de la oposición, que obtuvo el dictamen de minoría, prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Indec o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses y a un año.

“La verdad que lo que plantea la oposición es una locura, no entiendo en dónde lo beneficia al inquilino. Así queda claro que es una ley en favor de la corporación inmobiliaria en detrimento de los derechos de los inquilinos. Buscan avanzar con privilegios para una clase dominante, que va en sintonía con la política que llevó adelante el macrismo”, subrayó D'orazio.

En tanto adujo que ese sector con la alianza de las corporaciones mediáticas “le vendieron a la sociedad que la ley había fracasado y era un perjuicio para ambas partes”, cuando el espíritu de la normativa de Cambiemos, que cuenta con el acompañamiento de la diputada Camaño, “no tiene ningún beneficio para las personas que alquilan”.

“Claramente lo que hicieron fue lobby porque necesitan que el valor del alquiler le vuelva a ganar a la inflación como sucedía anteriormente. También es cierto que el Gobierno no ayudó en este tiempo, controlando el efectivo cumplimiento de la ley”, insistió.

Sobre la labor que hacen desde la Oficina del Consumidor informó D'orazio que en lo que va del año el 56% del total de denuncias es de inquilinos sobre el “incumplimiento sistemático de la ley”, donde queda “plasmado el avance de un sector que viene por todo”.

Audio de la nota completa.