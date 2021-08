La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina firmo este miércoles un nuevo acuerdo de ajuste de su paritaria con lo que consiguió elevar el salario inicial a 110 mil pesos con un 48,5% de aumento. Siguen las negociaciones de los demás gremios del complejo agroexportador.

La Federación liderada por Daniel Yofra cerro esta semana el acuerdo en la sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO.

La negociación fue una revisión salarial del acuerdo firmado en diciembre tras la histórica huelga aceitera que paralizó la agroexportación por 20 días.

El reclamo de la Federación se basó, como en otras oportunidades, en intentar conseguir un salario que pueda equiparar el monto necesario para asegurar a los trabajadores “alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

Tras varias semanas de discusión el gremio que agrupa a los aceiteros de todo el país, salvo a los del departamento San Lorenzo que se inscribe en el SOEA, consiguió llevar el salario básico inicial a $ 100.059,31 a partir del 1° de julio de 2021 y $ 110.065,24 a partir del 1° de agosto de 2021.

En un comunicado oficial aclaran que “en el mes de diciembre se efectuará una nueva revisión de este acuerdo, antes de comenzar la negociación de la paritaria 2022”

Además, se acordó el pago de una suma extraordinaria de $40.000, que se abonará el próximo mes de septiembre de 2021, para aquellos trabajadores declarados esenciales y que cumplieron funciones durante la vigencia del ASPO, complementaria del bono de $90.000 acordado por ese concepto en diciembre de 2020.

Según el gremio “se trata de un nuevo logro alcanzado gracias a la fuerza colectiva de todas las compañeras y compañeros aceiteros que una y otra vez han defendido en cada planta y cada sector el Salario Mínimo Vital y Móvil con conciencia del valor de la fuerza de trabajo, con solidaridad y unidad obrera, tal cual se realizó en las históricas huelgas de 25 días de mayo de 2015 y de 21 días de diciembre de 2020, y en cada momento que resultó necesario”

Quienes también lograron este jueves cerrar un acuerdo paritario en el ámbito de la agroindustria fueron los trabajadores de la Unión de Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA). A diferencia de aceiteros que negociaban un reajuste de la paritaria los recibidores de granos lograron cerrar un nuevo ajuste paritario que se discute cada junio.

La paritaria 20/21 de URGARA, negociada con la Cámara de Puertos Privados, cerró en un 45% de aumento con un impacto importante para el primer semestre del 30%, un 5 en enero y un 10 en marzo con una revisión en abril.

Siguen las negociaciones en el cordón

Pero la Federación de Aceiteros y los recibidores de granos no son los únicos gremios que habían encarado este mes discusiones salariales para intentar que los sueldos le empaten a la inflación que este año se calcula alcanzará casi el 50%.

Los aceiteros del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, que dirige Pablo Reguera, no hicieron público un acuerdo pero el mismo ya estaría prácticamente cerrado.

Por su parte los trabajadores de la construcción agrupados en la UOCRA, que cumplen tareas en el complejo agroindustrial de San Lorenzo y la zona, también llevan adelante negociaciones. La semana pasada bloquearon los accesos a las principales agroexportadoras en reclamo de mejoras salariales exigidas a las empresas contratistas que trabajan dentro de las empresas.

Mientras esta semana la reunión entre las partes no llegó a un acuerdo final, el Ministerio de Trabajo extendió el plazo de la actual conciliación obligatoria por otros siete días, y en conversación con Rosario Plus Cristian Diaz, delgado de UOCRA San Lorenzo explicó que "las negociaciones están en buen camino, no están cerradas pero están avanzadas"

La reunión que la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), delegación San Lorenzo, y las empresas contratistas que prestan servicios en las industrias de la región, volverá repetirse la semana entrante.