Una serie de factores se suman esta semana y podrían dar el resultado menos buscado: el aumento en la tarifa del viaje en colectivo. Es que no solo falta poco para que se conozca un nuevo estudio de costos sobre el valor del pasaje en Rosario, sino que al Intendente Pablo Javkin le quedan pocos días para usar la facultad extraordinaria que le permite aumentar la tarifa sin pasar por el Concejo. El boleto cuesta en Rosario 69,50 pesos, un número que podría sostenerse con la llegada de subsidios nacionales, lo que también se discutirá esta semana en el Congreso de la Nación. Este martes, todos estos puntos se pondrán sobre la mesa en la reunión de la comisión encargada de evaluar la emergencia del transporte.

El Ente de la Movilidad (EMR) revelará en estos días el último estudio de costos del viaje en colectivo. En su última elaboración, la medición arrojó 105,60 pesos, por lo cual y ante la fuerte ola inflacionaria, el nuevo cálculo podría arrojar un número mayor. Según trascendió, el posible aumento rondaría los 80 pesos por pasaje, un poco más de 10 pesos del valor actual.

Pareciera que todo depende de lo que se sancione en el Congreso en los próximos días. De la Cámara de Diputados depende un incremento de los aportes para el interior y en el caso de Rosario pasaría de 38 mil a 59.500 millones de pesos mensuales. De no haber novedades desde la Capital, el intendente Javkin cuenta con un haz en la manga heredado de otras gestiones: la posibilidad de aumentar el boleto sin recurrir al Concejo.

Las facultades extraordinarias, sin embargo, pueden usarse sólo en febrero, mayo, agosto y noviembre, por lo cual son pocas las horas que le quedan al jefe del Palacio de los Leones para tomar esta decisión. La estrategia es poner todas las expectativas en la definición nacional para no pagar el costo político que implica la suba del servicio público. El último recurso es la emisión de un decreto que le permita al intendente prorrogar esta facultad y utilizarla en septiembre.

Este martes por la mañana llegará la esperada reunión de la comisión de seguimiento de emergencia del transporte, en la que sus integrantes, presididos por el coordinador general de Gabinete Municipal, Rogelio Biazzi, presentarán sus quejas y propuestas sobre el estado del servicio desde la declaración de emergencia en 2020, en el momento más álgido de la pandemia.

Entre los temas que plantearan los concejales Verónica Irizar (Partido Socialista), Silvana Teisa (PJ), Pedro Salinas (Ciudad Futura) y Carlos Cardozo (Juntos por el Cambio) hay demanda por demás de conocidas: la mala frecuencia, la antigüedad de las unidades y la falta de lugares donde recargar las tarjetas Movi, con el pedido para que se restablezcan las cabinas de recarga que estaban en distintos puntos de la ciudad y que fueron cerradas durante la pandemia. También se suma como un reclamo de todos los sectores la pronta implementación de la tarjeta SUBE.

Las miradas son diversas en cuanto a qué sucederá con un posible aumento. Cardozo señaló a Rosarioplus.com que si no hay llegada de subsidios nacionales el aumento del boleto “es inevitable”. Según el referente de Juntos por el Cambio, ante una situación inflacionaria como la que se vive resulta necesario o "un retoque" en la tarifa o "alguna suba muy sustancial de pasajeros", porque sino "la ecuación no cierra”.

Desde Ciudad Futura, Pedro Salinas señaló que la inequidad en la distribución de los subsidios genera un fuerte impacto, incidiendo notablemente en la estructura de costos que luego se ve reflejada en la tarifa del servicio de pasajeros. El concejal afirmó que la formula siempre es de abajo hacia arriba y cortando el hilo por lo más delgado. “Nosotros hablamos de una contribución extraordinaria para los sectores que ganan más en la ciudad, tal es el caso de bancos y entidades financieras, grandes superficies comerciales, que además tener un trasporte eficiente los beneficiaría directamente”, propuso.

Sobre una posible prórroga del Concejo a las facultades extraordinarias del intendente, señaló que se trata de “un chino jurídico que deberían sentarse a ver y que debería estar atado a la variable de la llegada de subsidios nacionales”. En caso que suceda, Salinas expuso que “habrá que ver cómo llega al Concejo” y que, aprovechando la reunión de este martes, preguntarán por este tema.

Por último, Silvana Teisa apuntó apelar que el intendente, más allá de que no hay una decisión tomada, “no toque el bolsillo de los trabajadores una vez más y mantenga su palabra de no aumentar". "Aún no tenemos el estudio de costo, dicen que puede estar en los próximos días. El intendente se excusa que depende de los subsidios nacionales, subsidios que debe ser por decreto porque se negaron a aprobar el presupuesto nacional de lo que el espacio político del intendente es responsable”, redondeó la edila representante del movimiento obrero.