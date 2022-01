Luego de la oficialización del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional surgieron innumerables reacciones a favor y en contra. El economista de la Fundación Pueblos del Sur, Esteban Guida, manifestó su disidencia al entender que el gobierno nacional priorizó la negociación con el organismo multilateral por sobre los intereses más urgentes de la población.

Una de las cuestiones que viene reclamando el reconocido economista local tiene que ver con la falta de un plan económico por parte del Ejecutivo que establezca una serie de reformas estructurales en la matriz económica para mejorar la producción y consecuentemente el poder adquisitivo de argentinos y argentinas.

En diálogo con Sí 98.9, consideró: “Cuando (Martín) Guzmán hace referencia a que no va a haber retoques en políticas económicas, es presuponiendo que el status quo actual es bueno. Si decís que no vas a tocar el sistema previsional, quiere decir que pensás que está bien así. Si decís que no vas tocar la legislación laboral, entonces te parece que está bien así”.

Para el referente de la Fundación Pueblos del Sur, la problemática tiene que ver con convalidar un contexto que todavía está lejos de mostrar una mejora generalizada. “Si damos por válida la estructura económica actual, y nos comprometemos por lo menos durante dos años y medio a no tocar eso, estamos diciendo que un 40% de pobres y 10% de desocupación, un frente externo debilitado y salida de capitales permanentes, es viable”, explicó.

Este viernes por la mañana el propio ministro de Economía Martín Guzmán brindó los principales detalles del acuerdo oficializado horas antes por el presidente Alberto Fernández. Ambos hicieron hincapié de manera constante en que la negociación no implicará ajustes en jubilaciones ni reforma laboral.

En este sentido, Guida sostuvo: “Si el ministro dice que hicieron un gran acuerdo donde todo queda igual, alguno lo podrá ver como positivo, yo no. Hubiera querido, no solo por mi deseo, sino por lo que prometió el presidente, que el acuerdo se haga sobre la base de un programa económico establecido por el gobierno argentino para los argentinos. Eso no existe”.

A su vez, el economista dejó en claro que si bien su crítica tiene que ver con la forma en que afrontó la problemática el gobierno, lejos está de comulgar con la manera de proceder de la gestión anterior. “Tampoco comparto comparar lo que pasa hoy con lo que ocurría con Macri. Claramente nadie puede seguir pensando que el gobierno de Macri tuvo alguna intención de beneficiar al gobierno argentino. La evidencia es total y absoluta”, remarcó.

Entre los detalles, desde el gobierno nacional aclararon que el acuerdo de facilidades extendidas comprenderá dos años y medios de revisiones trimestrales, en las cuales el fondo auditará las políticas aplicadas durante ese período a cambio de efectuar nuevos desembolsos.

Al respecto, y para finalizar, Guida concluyó: “Nos estamos comprometiendo a dos años y medio de revisiones trimestrales. Entonces, ¿vamos a esperar dos años y medio más para las reformas estructurales que nos permitan que un salario pueda cubrir la canasta básica alimentaria?