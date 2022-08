La volatilidad es considerada como una de las desventajas más grandes que tienen las criptomonedas. Y es que estas pueden hacer que de un momento la criptomoneda pase del suelo al cielo y viceversa lo cual puede jugar en nuestra contra ¿O a nuestro favor?

Es por ello que aquí te hablaremos sobre qué es la volatilidad y cómo es que esto influye en las criptomonedas. Así podrás sacarle mucho más provecho a immediate edge, plataformas que te brindan una gran cantidad de datos y te permiten tomar muchas mejores decisiones financieras.

¿Qué es la volatilidad?

La gasolina es un combustible volátil el cual puede explotar e incendiarse de un momento a otro. Básicamente esto mismo sucede con las criptomonedas solo que hablando en su valor pues este puede explotar tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto, sin previo aviso y de momento ¡Por ello es que resulta tan explosiva!

Por la forma en la que las criptomonedas funcionan, a través del Blockchain, la especulación y el mismo mercado, el valor de una moneda puede variar. Si bien los cambios parecieran pequeños, de apenas algunos puntos porcentuales, estos pueden significar miles de dólares en minutos.

¿Por qué existe tanto miedo a la volatilidad?

Muchas personas que están a punto de invertir en criptomonedas suelen toparse con la volatilidad lo que hace que huyan asustados de allí. Esto debido a que existen muchos mitos en torno a la misma, que si cambia en un minuto, que si puedes perderlo todo en un día, etc.

Si bien esto puede pasar, ya que los cambios suelen ser drásticos, en general estos no suceden tan de pronto. Casi siempre se dan algunas señales previas que nos hacen pensar que viene un cambio en la tendencia, tanto para bien como para mal.

La principal razón por la que existe tanto miedo a la volatilidad está en que no siempre se suele entender cómo es que esta llega. Cuando entiendes a la volatilidad sabes que esta puede beneficiarte, por ejemplo, para comprar barato y vender a un precio mayor.

Además de que la volatilidad puede generar tanto miedo cuando no tienes un respaldo detrás, es decir, no has diversificado tus inversiones. Solo piensa qué pasaría si es que tu única inversión en Ethereum termina por desplomarse ¡Por ello es mejor tener muchas criptomonedas en tu portafolio! Pues esto cubrirá tus espaldas.

¿Cómo puedes usar la volatilidad a tu favor?

La volatilidad se puede usar a tu favor anticipándote a los movimientos del mercado. Esto debido a que al saber cuándo cambiará el precio tú podrás comprar barato antes que nadie o vender mucho más caro antes de que se sature el mercado.

Para que esto suceda es muy importante tener datos e informes que te permitan conocer las tendencias y otras estadísticas que te ayuden a entender al mercado y la volatilidad. Así es como podrás tomar mejores decisiones que sean muchas más precisas y minimicen los riesgos de la volatilidad misma.