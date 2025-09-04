En el marco del Día de la Industria, que se conmemoró el pasado martes 2 de septiembre, el vicepresidente de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, trazó un panorama crítico sobre la situación del sector. En diálogo con el programa Así de bien de Sí989, aseguró: “No tenemos nada para festejar”.

Al respecto, recordó que Celulosa Argentina está en convocatoria de acreedores, mientras que Acindar despidió a 350 trabajadores y suspendió a otros 600. A su vez, Sancor envió 300 telegramas de despido, en tanto que Lácteos Verónica demora el pago de salarios y acumula cheques rechazados.

La firma Marengo resolvió una suspensión laboral de 15 días sin goce de sueldo, Vasalli no registra ventas y también arrastra demoras en los sueldos, y Algodonera Santa Fe echó a 46 empleados al tiempo que advirtió sobre un posible cierre. A esto se suman Bioceres, que entró en default financiero y no paga a los productores, y General Motors, que aplica suspensiones por turnos.

Asimismo, Moretti advirtió que el sector textil es uno de los más golpeados, con una penetración de 67% de productos importados en el mercado. “En nuestra provincia el consumo energético cayó un 7,5%, cuando es fundamentalmente industrial”, alertó.

“Es un modelo antiindustrial. Si seguimos con este proceso de desindustrialización, vamos a terminar como Perú. Te vamos a elegir a vos como presidente y a los 6 meses yo te voy a tumbar a vos, y después vos me vas a tumbar a mí. Vamos a estar en ese proceso de caída y pérdida de clase media”, agregó sobre el rumbo económico.

Según precisó, desde 2023 a la fecha cerraron 1.496 empresas industriales y se perdieron 39.000 puestos de trabajo registrados en el sector.

Consultado sobre una reforma laboral, Moretti reconoció que habrá que debatir ciertos puntos: “El sistema de ART se creó pensando que nos favorecía con el 1,5% que aportábamos los empresarios. Hoy estamos en el 6%, el 7%, el 12%. No cierra”.

El dirigente también contó una conversación que mantuvo en Córdoba durante una actividad por el Día de la Industria: “Hablé con un empresario textil que hace hilados. Tiene la máquina más moderna que existe en el mundo, fabricada en Suiza, que tardaron casi un año en construir. La compró con un crédito al 1% anual, otorgado por un banco suizo. ¿Sabés quién es la garantía? El Estado suizo”.