Este jueves el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso nuevas medidas con el objetivo de cuidar los dólares de la reserva. Por un lado hubo una flexibilización en la financiación que tienen las empresas que importan insumos con fines productivos. Mientras que en simultáneo se anunció una restricción en la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas de créditos los consumos realizados en las tiendas libres de impuestos o free shop.

Respecto al rubro productivo, el BCRA decidió mejorar las condiciones de financiación para la importación de autopartes, fertilizantes, productos fitosanitarios y los insumos necesarios para su elaboración en el país.

Nuevos plazos

La decisión implica reducir de 90 días a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios para la importación de fertilizantes y productos fitosanitarios, y de 365 a 60 días el plazo para poder abonar los insumos utilizados para la producción local de bienes a exportar, cuando simultáneamente se liquidan anticipos o prefinanciaciones de exportaciones.

"En el caso de estos productos, se considerará siempre que se trata de insumos para la producción local de bienes para exportar", detalló el Central en un comunicado de prensa.

Automotrices y servicios digitales

El Directorio de la autoridad monetaria también simplificó el acceso al mercado a las terminales automotrices para la producción de unidades destinadas a la exportación.

"Esta medida permitirá a las terminales acceder al mercado para el pago de importaciones de las autopartes que se utilicen en la elaboración de unidades que se exportarán", explicó el Central.

También -agregó- se podrán cursar los pagos que realizan las empresas que recaudan en el país los fondos pagados por residentes a prestadores no residentes de servicios digitales.

El objetivo de la medida es facilitar el acceso a dólares a insumos y productos necesarios para mantener el aumento en el nivel de actividad, y fortalecer el proceso de creación de empleo que se sostiene hace ya casi dos años.

Recorte a las compras en free shop

Por otra parte, la máxima autoridad monetaria restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas de créditos los consumos realizados en las tiendas libres de impuestos o free shop.

Se extendió así la prohibición que ya rige para la venta en cuotas de pasajes y servicios turísticos en el exterior y de productos provenientes del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta.

La semana pasada el BCRA publicó la Comunicación "A" 7535, en la que se estableció que las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros.

La norma incluye a "pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios".

También abarca a "productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, "couriers" y gestoría de trámites aduaneros.

Pasando en limpio

De esta manera, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.); productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial; y, ahora, productos en tiendas libres de impuestos.

En noviembre del año pasado el BCRA había prohibido el financiamiento de las compras en cuotas sin interés con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior como una forma de desalentar la compra de paquetes al exterior dado que, entre 2011 y 2020, la Argentina sufrió un importante déficit comercial por cuenta turística que se tradujo en una salida de divisas de volumen considerable.

Según un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo productivo, el déficit de ingresos y egresos de la cuenta viajes a través de operaciones del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) acumulado entre 2012 y 2020 fue de US$ 47.800 millones.