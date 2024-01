La inflación se ha convertido en un Pac Man más que nunca con un índice que rondará el 30% mensual en lo que viene. Ante esto, el salario queda licuado porque no sube al ritmo inflacionario, claro está. ¿Qué hacer, entonces, para no perder… o no perder tanto, por lo menos?

El economista Federico Fiscella, colaborador habitual en Sí 98.9 y RosarioPlus, explicó que lo conveniente si hay algún dinero extra, como el aguinaldo por ejemplo, es destinarlo en la compra de mercaderías, y no dejarse llevar por el plazo fijo UVA, que es una de las variantes más rentables pero que agrega dos inconvenientes: quedó lejos del ritmo inflacionario y como mínimo debe constituirse por seis meses.

“El punto es que el Gobierno fuerza a que los bancos paguen por ese plazo fijo 8/9% de interés por mes contra una inflación del 30%. ¿Qué quiere hacer con el ahorrista? Está empujando a que la gente se dolarice para después aparecer con un proyecto dolarizador y destruir al peso”.

Según Fiscella, este escenario espanta y hace correr a comprar mercaderías varias porque los precios aumentan en breve. “Es una posibilidad que recomiendo hacer: no meterla en plazos fijos. Nada le gana a eso, a comprar mercaderías, con eso vas a ganar porque en unos meses valdrá el doble por lo menos”, argumentó.

¿Cuál es el riesgo de poner el dinero durante 180 días sin poder tocarlo? Es que el Gobierno está haciendo movimientos bruscos y, si en el medio de los seis meses, devalúa, no ganaste nada y tuviste la plata sin movimientos.

“No te resignes a morir con la plata sin mover y que ese 30% de inflación te lo coma. Hay alguno fondos común de inversión que también sirven, pero no habrá cosa que le gane a comprar mercadería”, recomendó Fiscella.