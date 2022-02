¿Cómo evolucionaron las jubilaciones con la implementación de la nueva fórmula?

A fines de 2020 el Congreso de la Nación sancionó una nueva fórmula de jubilación que fue implementada desde principios de 2021. Con su implementación a lo largo de todo el año pasado, el acumulado de aumentos jubilatorios logró superar el nivel de inflación, aunque no fue suficiente para remontar las pérdidas sufridas durante los cuatro años de gestión Cambiemos.

Un estudio elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa) midió la evolución de los haberes durante los primeros doce meses de su implementación y calculó el comportamiento del último aumento anunciado por el gobierno nacional para marzo, en relación a la inflación proyectada.

La quinta medición de la actualización jubilatoria derivada de la nueva ley de movilidad, aplicable desde marzo próximo alcanzó 12,28%. Desde el Cepa indicaron: “Este dato se encuentra a la par de las expectativas de inflación para el período enero-marzo, comparable con el período alcanzado por la movilidad”.

La inflación estimada en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central (REM) del período mencionado (enero a marzo, considerando que la mejora compensa la inflación pasada) estima 12,49% en el trimestre, es decir, un porcentaje similar al de la movilidad.

El aumento dispuesto para el mes que viene llevará el haber mínimo de $29.061 a $32.629.

Evolución en 2021

Al realizar la comparación con la inflación del período en el que comenzó a aplicarse la actualización, se observa que la primera actualización significó un incremento de 8,07%, mientras que la inflación alcanzó 12,92%.

Pero desde la segunda en adelante, el resultado se invierte: 12,12% vs 10,98%, 12,39% vs 9,27% y 12,11% vs 10,12%. Es decir, tres de las primeras cuatro actualizaciones jubilatorias de 2021, resultantes de la fórmula votada a finales de 2020, lograron superar la inflación (junio, septiembre y diciembre 2021).

Vale recordar que, para compensar el desfasaje de la primera movilidad, el Gobierno incluyó dos bonos de $1.500 pagaderos en abril y mayo de 2021 para jubilaciones de hasta 30.856 pesos.

Para compensar el segundo trimestre (para ser preciso, el efecto de la primera actualización sobre el segundo trimestre), se pagó un bono de $5.000 en agosto. Finalmente, en diciembre de 2021, los jubilados percibieron hasta $8.000, cobrando no menos de $37.062.

A partir de estos datos, desde Cepa indicaron: “La fórmula permitió mejorar el derrotero de la evolución del haber, permitiendo que el 2021 cierre con 52,67% de actualización contra 50,79% de inflación. Con la fórmula anterior la actualización hubiese sumado 49,6%”.

Al analizar la evolución de la jubilación mínima desde principios de 2019 en adelante, se observa que la curva no varía demasiado, salvo cuando aparecen saltos relacionados con el impacto de los bonos respectivos. Es decir, no se recuperan aún los valores perdidos durante los 4 años de gestión de Cambiemos, pero las jubilaciones no pierden contra la inflación.

En caso de haberse mantenido la fórmula votada a finales de 2017 (70% inflación 70% y 30% salarios) hubiese sumado 49,6% en 2021 y 9,9% en marzo de 2022. Con la nueva fórmula, ese valor ascenderá a 52,67% en 2021 y 12,28% en marzo de 2022.